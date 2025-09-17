ABB FOMGET Teknik Direktörü Hasan Vural: Taraftarımızla birlikte kazanacağız
ABB FOMGET, SFK 2000 Sarajevo maçı öncesi taraftara çağrıda bulundu. Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maç için son hazırlıklarını yapacak.
ABB FOMGET Teknik Direktörü Hasan Vural: Taraftarımızla birlikte kazanacağız
- ABB FOMGET futbolcularından SFK 2000 Sarajevo maçı öncesi taraftara çağrı
EINTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇINA DOĞRU
11.30 Sarı-kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını İstanbul'da tamamlayacak.
12.30 Alman ekibi, maçın son çalışmasını gerçekleştirecek.
15.00 Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
21.00 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
SÜPER LİG
20.00 Samsunspor – Kasımpaşa
20.00 Fenerbahçe - Alanyaspor
20.00 Fatih Karagümrük - Başakşehir FK
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, transfer dönemi, yeni sezon ve kulüp gündemine dair açıklamalarda bulunacak.
11.30 Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
16.00 Bordo-mavili takım, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam edecek.
VOLEYBOL
09.00 Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu 3'üncü maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 6 maçla devam edecek.
22.00 Ajax - Inter (Hakan Çalhanoğlu)
TÜRKİYE KUPASI
- Türkiye Kupası'nda 2'nci Tur maçları oynanacak.
BASKETBOL
- EuroLeague Kadınlar Eleme Turu
19.00 ACS Sepsi-SIC - Galatasary Çağdaş Faktoring