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ABB FOMGET, Şampiyonluk Maçında Galatasaray'ı Ağırlayacak

ABB FOMGET, Şampiyonluk Maçında Galatasaray'ı Ağırlayacak
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ABB FOMGET teknik direktörü Cumali Enginar, Galatasaray ile oynayacakları maçın zor geçeceğini belirtti. Takım kaptanı Selda Akgöz ise kupayı Ankara'ya getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

ABB FOMGET, şampiyonluk maçında Galatasaray'ı konuk edecek

Teknik direktör Cumali Enginar: Zor bir maç olacak

Takım kaptanı Selda Akgöz: Elimizden gelenin en iyisini yaparak kupayı Ankara'mıza getirmeyi düşünüyoruz

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA AVRUPA LİGİ

- Yarı Final

22.00 Tottenham - Bodo/Glimt

22.00 Athletic Bilbao - Manchester United (Altay Bayındır)

UEFA KONFERANS LİGİ

- Yarı Final

22.00 Real Betis - Fiorentina

22.00 Djurgarden - Chelsea

BİSİKLET

10.30 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 151 km'lik Marmaris - Aydın etabıyla devam edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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