ABB FOMGET, Şampiyonluk Maçında Galatasaray'ı Ağırlayacak
ABB FOMGET teknik direktörü Cumali Enginar, Galatasaray ile oynayacakları maçın zor geçeceğini belirtti. Takım kaptanı Selda Akgöz ise kupayı Ankara'ya getirmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.
ABB FOMGET, şampiyonluk maçında Galatasaray'ı konuk edecek
Teknik direktör Cumali Enginar: Zor bir maç olacak
Takım kaptanı Selda Akgöz: Elimizden gelenin en iyisini yaparak kupayı Ankara'mıza getirmeyi düşünüyoruz
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürecek.
UEFA AVRUPA LİGİ
- Yarı Final
22.00 Tottenham - Bodo/Glimt
22.00 Athletic Bilbao - Manchester United (Altay Bayındır)
UEFA KONFERANS LİGİ
- Yarı Final
22.00 Real Betis - Fiorentina
22.00 Djurgarden - Chelsea
BİSİKLET
10.30 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 151 km'lik Marmaris - Aydın etabıyla devam edilecek