Haberler

ABB FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol İstifa Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu ABB FOMGET Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Demirkol, kulübün başarısını ve Cumhuriyet'in 100. yılında elde edilen şampiyonlukları vurguladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB FOMGET) Kulübü'nde başkan Yalçın Demirkol, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yalçın Demirkol sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABB FOMGET Spor Kulübü başkanlığını büyük bir gurur ve onurla yürüttüğünü belirtti.

Sadece futbolda değil farklı branşlarda da büyük başarılar kazandıklarını hatırlatan Demirkol, "Kadın futbolunda yaşadığımız şampiyonlukların yanında Avrupa kupalarındaki mücadelemiz halk oyunları, bocce, bowling, dart, boks ve futbol dallarında kazanılan sayısız madalya ve kupalar ABB FOMGET'i Türk sporunun gurur tablolarına yazdırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Demirkol, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında gelen şampiyonluklarımız, bu yolculuğu daha da anlamlı ve unutulmaz kıldı. Bu başarılarla yalnızca sahada değil kültürde, sporda, ringlerde ve parkurlarda da Cumhuriyetimizin değerlerini temsil etmenin gururunu yaşadık. Bu süreçte bana bu görevi layık gören, her zaman desteğini hissettiğimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a en içten teşekkürlerimi sunarım. Onun vizyonu ve desteği olmadan bu başarıların hiçbiri mümkün olmazdı. ABB FOMGET ailesiyle birlikte yaşadığımız her anı, kazandığımız her başarıyı gururla hatırlayacağım. Bundan sonra da ABB FOMGET'in ve kadın futbolunun en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
DEM Parti'den Bahçeli'ye 'Uçuk talepler' yanıtı! 10 isteği kürsüden tek tek sıraladı

Bahçeli "Uçuk taleplerden kaçının" dedi, DEM Parti 10 maddeyi sıraladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu

Evli Dilara'nın evlilik oyunu! Son işinde baltayı taşa vurdu
Mustafa Karataş'a zor soru: Kızım ateist biriyle evlenmek istiyor, ne yapmalıyım?

Programa damga vuran soru: Kızımı evlatlıktan reddedeyim mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.