ABB FOMGET, Kosova ekibi Hajvalia'yı 6-0 yenerek 3. sırada tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup üçüncülük maçında Kosova ekibi Hajvalia'yı 6-0 yendi. ABB FOMGET, Violari, Bulutovic, Sabanagic, Birgül Sadıkoğlu ve Marcano'nun golleriyle galibiyete ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu 7. Grup ???????üçüncülük maçında Kosova ekibi Hajvalia'ı 6-0 yendi.

Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanan müsabakada ABB FOMGET, ilk yarıyı Violari ve Bulutovic'in penaltı golüyle 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Sabanagic, Birgül Sadıkoğlu ve Marcano'yla (2) da goller bulan başkent ekibi, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Grubunu 3. sırada tamamlayan ABB FOMGET, organizasyona veda etti.