ABB FOMGET'in UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Rakibi Belirleniyor
2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundaki rakibini 24 Haziran Salı günü belirleyecek. Kura çekimine kulüp başkanı Yalçın Demirkol katılacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET'in UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundaki rakibi, 24 Haziran Salı günü belli olacak.
Kulübün açıklamasına göre, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak.
Kura çekiminde ABB FOMGET'i kulüp başkanı Yalçın Demirkol temsil edecek.
ABB FOMGET'in muhtemel rakipleri arasında yer alan takımlar şöyle:
Gintra (Litvanya), Racing FC Union (Lüksemburg), Breznica (Karadağ), Kiryat Gat (İsrail), Flora Tallinn (Estonya), Lanchkhuti (Gürcistan), CSF Anenii Noi (Moldova), NSA Sofia (Bulgaristan), Spartak Myjava (Slovakya), Mitrovica (Kosova), Ljuboten (Kuzey Makedonya), Agram Zagreb (Hırvatistan), AEK (Yunanistan), Athlone Town (İrlanda), Swieqi United (Malta), Riga FC (Letonya), Cliftonville (Kuzey İrlanda), Cardiff City (Galler), Pyunik (Ermenistan), NSI Runavik (Faroe Adaları), Neftçi (Azerbaycan).