ABB FOMGET, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 Yendi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi. Armisa Kuç'un hat-trick yaptığı maçta ABB FOMGET, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi.
Başkent temsilcisi, Osmanlı Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Marian Awad'ın 9. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Maçın 54, 83 ve 88. dakikalarında attığı gollerle "hat-trick" yapan Armisa Kuç, ikinci devre yıldızlaştı.
Sahadan 4-0 galip ayrılan ABB FOMGET, böylece puanını 66'ya yükseltti.
Lider Galatasaray Petrol Ofisi'nin iki puan gerisinde yer alan başkent ekibi, bu galibiyetle şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı.
ABB FOMGET, sezonun son haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.