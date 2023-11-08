Mersin'de trafik polisleri, son 1 ayda yaptığı uygulamalarla, gürültüye neden olan abart egzoz takılı 9 aracı trafikten men etti. Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, bazı araçlarda kullanılan teknikler polisleri bile hayrete düşürdü.

"Abart egzoz" takılı 9 araç trafikten men edildi

MERSİN - Mersin'de trafik polisleri, son 1 ayda yaptığı uygulamalarla, gürültüye neden olan abart egzoz takılı 9 aracı trafikten men etti. Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, bazı araçlarda kullanılan teknikler polisleri bile hayrete düşürdü.

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine modifiye araçlar ve motosikletliler üzerinde uygulamalarını arttırdı. Özellikle ek egzoz takılan araçları ve motosikletleri belirleyen trafik ekipleri, uygulama noktasında yaptığı inceleme ile araçları trafikten men ediyor. Son 1 ayda 60 araca işlem yapılırken, 9 araç trafikten men edilerek, sürücülere cezai işlem uygulandı. Egzozlardan çıkan sesler vatandaşların büyük tepkisini çekerken, kullanılan teknikler polisleri bile hayrete düşürdü.

Bu çerçevede sıkı denetimlerle vatandaşların tepkisini çeken araçlar tek tek tespit edilirken, uygulama noktalarında da özellikle egzoz kontrolü yapılıyor.