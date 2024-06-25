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AA Foto Muhabirleri Dünya Spor Fotoğrafları Ödülleri'nde 3 ödül kazandı

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Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, World Sports Photography Awards (Dünya Spor Fotoğrafları Ödülleri) yarışmasında 3 ödüle layık görüldü. AA kıdemli foto muhabiri Erçin Ertürk, Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda çektiği fotoğrafla 'Kış Sporları' kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu. AA Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal, Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları'ndaki karesiyle 'Binicilik' kategorisinde özel liyakat ödülünü kazandı. AA kıdemli foto muhabiri Emin Sansar ise MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu yansıtan fotoğrafıyla 'Futbol' kategorisinde özel liyakat ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, World Sports Photography Awards (Dünya Spor Fotoğrafları Ödülleri) yarışmasında 3 ödüle layık görüldü.

Dünyanın en prestijli spor fotoğrafı yarışmaları arasında kabul edilen organizasyona 83 ülkeden 1400'ün üzerinde başvuru yapıldı.

AA kıdemli foto muhabiri Erçin Ertürk, Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda çektiği fotoğrafla "Kış Sporları" kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

AA Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal, Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları'ndaki karesiyle "Binicilik" kategorisinde özel liyakat ödülünü kazandı.

AA kıdemli foto muhabiri Emin Sansar ise MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu yansıtan fotoğrafıyla "Futbol" kategorisinde özel liyakat ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA / Spor

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