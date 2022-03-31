A2 Milli Erkek Hentbol Takımı hazırlık kamp kadrosu açıklandı

ANKARA (AA) - A2 Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampına 49 hentbolcu çağırıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde A2 Milli Erkek Hentbol Takımı, Ankara'da kamp yapacak.

Başantrenör Okan Halay yönetimindeki 49 sporcudan oluşan A2 Milli Takımı, THF Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürecek.