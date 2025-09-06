A Milliler, Konya'da 71 Yıl Sonra İspanya'yı Yenmek İstiyor

A Milliler, Konya'da 71 yıl sonra İspanya'yı mağlup etmek istiyor

Konya, millilere uğurlu geliyor

Takımda moraller yüksek

İspanya üstün

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇINA DOĞRU

14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.

18.15 İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve bir milli futbolcu basın toplantısı düzenleyecek

19.00 İspanya Milli Takımı maçtan önceki son çalışmasını yapacak.

20.30 Ay-Yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yapacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürecek.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.00 Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım, yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL

12.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda İsveç ile karşılaşacak.

VOLEYBOL

11.30 Filenin Sultanları, Kadınlar Dünya Sampiyonası Yarı Finali'nde Japonya ile karşı karşıya gelecek.

BASKETBOL HAZIRLIK MAÇLARI

15.00 Galatasaray MCT Technic - Dubai Basket

15.45 Trabzonspor - Lokomotiv Kuban

18.00 Beşiktaş GAİN - Esenler Erokspor

FUTBOL

- 2026 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ne 6 maçla devam edilecek.

MOTOKROS ŞAMPİYONASI

15.00 WMX Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası Final 1'inci Yarış

15.45 EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası Final 1'inci Yarış

16.35 MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonası Sıralama Yarışı