A Milliler, Konya'da 71 Yıl Sonra İspanya'yı Yenmek İstiyor
A Milli Takım, Konya'da İspanya ile yapacağı maçta 71 yıl aradan sonra galip gelmeyi hedefliyor. Moraller yüksek ve takım hazırlıklarını sürdürüyor.
A Milliler, Konya'da 71 yıl sonra İspanya'yı mağlup etmek istiyor
Konya, millilere uğurlu geliyor
Takımda moraller yüksek
İspanya üstün
TÜRKİYE - İSPANYA MAÇINA DOĞRU
14.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.
18.15 İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente ve bir milli futbolcu basın toplantısı düzenleyecek
19.00 İspanya Milli Takımı maçtan önceki son çalışmasını yapacak.
20.30 Ay-Yıldızlılar, karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yapacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının çalışmalarını sürdürecek.
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 18.00 Siyah-beyazlılar, Başakşehir FK maçı hazırlıklarına yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-mavili takım, yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.
BASKETBOL
12.00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda İsveç ile karşılaşacak.
VOLEYBOL
11.30 Filenin Sultanları, Kadınlar Dünya Sampiyonası Yarı Finali'nde Japonya ile karşı karşıya gelecek.
BASKETBOL HAZIRLIK MAÇLARI
15.00 Galatasaray MCT Technic - Dubai Basket
15.45 Trabzonspor - Lokomotiv Kuban
18.00 Beşiktaş GAİN - Esenler Erokspor
FUTBOL
- 2026 Dünya Kupası Grup Elemeleri'ne 6 maçla devam edilecek.
MOTOKROS ŞAMPİYONASI
15.00 WMX Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası Final 1'inci Yarış
15.45 EMX250 Avrupa Motokros Şampiyonası Final 1'inci Yarış
16.35 MX2 Dünya Gençler Motokros Şampiyonası Sıralama Yarışı