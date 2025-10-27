Haberler

A Milli Voleybol Takımlarının 2026 Avrupa Şampiyonası Maç Programı Açıklandı

Güncelleme:
Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının 2026 Avrupa Şampiyonaları'ndaki maç programını duyurdu. Kadınlar için A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile, erkekler için ise D Grubu'nda Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile karşılaşacaklar.

A milli voleybol takımlarının, 2026 Avrupa şampiyonalarındaki maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ortak düzenleyeceği 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın fikstürü duyuruldu.

Turnuvaya son şampiyon ünvanıyla katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Maçların Romanya'nın Kaloşvar kentinde oynanacağı D Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile mücadele edecek.

A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki fikstürü (TSİ) şöyle:

Kadınlar

21 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Polonya

Erkekler

10 Eylül 2026:

21.00 Türkiye-Almanya

12 Eylül 2026:

18.00 Fransa-Türkiye

13 Eylül 2026:

18.00 İsviçre-Türkiye

14 Eylül 2026:

21.00 Romanya-Türkiye

16 Eylül 2026:

18.00 Türkiye-Letonya

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

