A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu
2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya ile oynanan ilk hazırlık maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, rakibine 3-0 mağlup oldu. Milliler, Belçika ve İtalya ile iki hazırlık maçı daha oynayacak.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese kentindeki Arpad Weisz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-20, 25-17 ve 25-13'lük setlerle kaybetti.
Ay-yıldızlı ekip, yarın TSİ 19.00'da Belçika, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 18.30'da ise İtalya ile iki hazırlık maçı daha yapacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan