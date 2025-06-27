A Milli Voleybol Takımı, Bulgaristan İle Karşılaşıyor

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Bulgaristan ile mücadele edecek. Takımın şu ana kadar 1 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının üçüncü maçında yarın ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.

Bulgaristan'ın Burgaz kentinde oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Çin'in Şian kentinin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin ilk haftasında Sırbistan ve Hollanda'ya 3-1, Polonya'ya 3-0 yenilen milli takım, ev sahibi Çin'i ise 3-0 yenmeyi başarmıştı. Milli takım 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle ilk haftayı 3 puanla 16. sırada tamamlamıştı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, ikinci haftadaki ilk iki maçında ise Slovenya ve Ukrayna'ya 3-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Milliler, ikinci haftadaki dördüncü ve son maçını 29 Haziran Pazar günü saat 15.00'te Fransa ile yapacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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