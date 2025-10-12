Haberler

A Milli Takımın Gürcistan Maçının Hakemleri Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Takım'ın 14 Ekim'de Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçının hakemleri açıklandı. Romanya'dan Radu Petrescu maçın hakemi olacak.

A Milli Takımımızın Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.

Kocaeli Stadyumu'nda 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını vatandaşları Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrei Chivulete olacak. Maçta Catalin Popa VAR, Marcel Birsan ise AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'un yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak

Yeni maaşı ortaya çıktı! Parayı koyacak yer bulamayacak
Türkiye'nin dev markası 10 yıldır aktif olduğu ülkeden çekildi

Türkiye'nin dev markası 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.