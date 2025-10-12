A Milli Takımın Gürcistan Maçının Hakemleri Belli Oldu
A Milli Takım'ın 14 Ekim'de Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçının hakemleri açıklandı. Romanya'dan Radu Petrescu maçın hakemi olacak.
A Milli Takımımızın Kocaeli'de Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.
Kocaeli Stadyumu'nda 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu'nun yardımcılıklarını vatandaşları Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrei Chivulete olacak. Maçta Catalin Popa VAR, Marcel Birsan ise AVAR olarak görev alacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor