A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'ye ziyarette bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalyan teknik direktör, görüşmenin ardından Marrapodi'ye kendi imzasını taşıyan A Milli Takım forması hediye etti.