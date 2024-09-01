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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Beşiktaş - Sivasspor maçını tribünden izledi

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan maçı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tribünden takip etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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