A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Acıbadem Sports'u ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik ekibi ile birlikte Acıbadem Sports'u ziyaret etti. Ziyaret sırasında sporcu sakatlıklarının önlenmesi ve tedavi süreçleri ile 2024 Avrupa Şampiyonası için planlanan sağlık ve performans stratejisi hakkında bir sunum yapıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, teknik ekibi ile birlikte Acıbadem Sports'u ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Montella'nın ziyaretinde TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra İmamoğulları, A Milli Takım Doktoru Doç. Dr. Berkin Toker ve TFF Sağlık Kurulu Koordinatörü Bora Şengöz de yer aldı.

Dünya üzerindeki sayılı FIFA Mükemmeliyet Merkezlerinden birisi olan Acıbadem Sports'un Direktörü Hakan Artış'tan bilgi alan Vincenzo Montella, Yardımcı Antrenör Daniele Russo ve Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino'ya, merkezin Sağlık ve Spor Bilimleri Koordinatörü ve TFF Sağlık ve Performans İcra Kurulu Üyesi Dr. Anıl Işık tarafından, sporcu sakatlıklarının önlenmesi ve tedavi süreçleri ile 2024 Avrupa Şampiyonası için planlanan sağlık ve performans stratejisi kapsamında bir sunum yapıldı.