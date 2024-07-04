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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Türk halkını mutlu etmek gurur verici

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Türk halkını mutlu etmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Türk halkını mutlu etmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport'a, ay-yıldızlıların 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) performansı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir"

Türk halkının milli takımın galibiyet sonrası sokaklara dökülmesiyle ilgili açıklama yapan Montella, "Onları mutlu etmek benim için gurur verici. Beni kendine aşık eden bir ülkeye karşı hissettiğim bir sorumluluktur. Benim gibi oyuncular da aynı sorumluluğu hissediyor. Avusturya'yı yenmemizi sağlayan Türk yüreğidir" dedi.

Mart ayında oynadıkları hazırlık maçındaki farklı mağlubiyetten dolayı Avusturya maçını özellikle önemsediğini söyleyen İtalyan çalıştırıcı, "Şimdi şunu söyleyebilirim ki bu maçı özellikle önemsiyordum. Bu, Avusturya'ya karşı sportif bir intikam için değil, Avusturya son derece saygı duyduğum bir rakip ama bu daha çok kendimle ilgili bir rövanştı. Biz antrenörler, oyuncular rekabetçiyiz ama bu leke, benim profesyonel kariyerime ağır geliyordu" ifadelerini kullandı.

Montella'dan milli oyunculara övgü dolu sözler

Kaleci Mert Günok'un Avusturya maçındaki kurtarışını da öven Montella, "Bu, onun mesleği ve kesinlikle çok iyiydi. Onun adına çok memnunum" değerlendirmesinde bulundu.

Ay-yıldızlıların genç oyuncuları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın performanslarına da değinen 50 yaşındaki teknik adam, "Arda muhteşem bir maç çıkardı ve kendisini dönüştürmeyi başardı. Çok koştu ki onu daha önce hiç böyle koşarken görmedim, takım için çalışıyordu. Onunla gurur duyuyorum ve kendisini tebrik ediyorum. Bunları, ona özel olarak zaten aktardım. Kenan güçlü, hız konusunda muazzam bir tekniğe sahip. Maç içindeki anları ve savunma kısmını daha iyi idare etmesi gerekse de onsuz yapmak zor. O öğrenecektir" dedi.

"Futbolda her şey mümkün, bu turnuvada çok daha fazlası mümkün"

Çeyrek finalde karşılaşacakları Hollanda maçını düşünmek zorunda olduklarını belirten Vincenzo Montella, "Turu atlama coşkusu artık geçti. Şimdi Hollanda'yı düşünmek durumundayız. Avrupa Şampiyonası'nın neredeyse tüm maçları sonuna kadar belirsizdi. Bir sonrakinin de öyle geçeceğini düşünüyorum. Futbolda her şey mümkün, bu turnuvada çok daha fazlası mümkün. Ancak dikkatli olmalıyız, gerginlik bizi kandırabilir. Gerginliğin, grupta Çekya'ya karşı hayatımızı nasıl zorlaştırdığına bir bakın" ifadelerini kullandı.

"Türk futbol tarihine adını yazdırmış isimlerle anılmak beni gururlandırıyor"

İtalyan çalıştırıcı, Türk futboluna damga vurmuş Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi teknik direktörlerle kıyaslanması hakkında ise, "Türk futbol tarihine adını yazdırmış isimlerle anılmak beni gururlandırıyor. Fatih Terim ile iyi bir hukukumuz var, karşılıklı saygı var. Birkaç ay önce görüştük. O, Adanalı ki ben de orada çalıştım. O, Fiorentina'da görev yaptı, sonra ben de. Aynı şekilde Milan ve Türk Milli Takımı da ondan sonra görev yaptığım takımlar. Kesişmeler kaderimiz" şeklinde konuştu.

Öte yandan 50 yaşındaki teknik adam, Milan'da kazandığı İtalya Süper Kupası'nı kazanmış olmanın harika bir duygu olduğunu söyledi. Montella, bir antrenörün böyle anları fazla yaşamadığını ve şu an Türkiye'de çalışmanın da ayrı bir keyif olduğunu ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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