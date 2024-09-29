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A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Kayseri'ye Geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella Kayseri'ye Geldi
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kayserispor-Beşiktaş maçı için Kayseri'ye geldi. Kayserispor'un teknik ekibi ile görüşen Montella, antrenmanı da izledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın oynanacak olan Kayserispor- Beşiktaş maçı için Kayseri'ye geldi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bugün Kayseri'ye gelen A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı Türkiye Futbol Federasyon (TFF) Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal karşıladı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve kulüp yetkilileri ile görüşen Vincenzo Montella ardından Kayserispor'un son antrenmanını da takip etti.

Kayserispor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kulübümüzü ziyaret etti. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz, teknik heyetimiz ve yönetim kurulu üyelerimiz ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Montella, daha sonra takımımızın antrenmanını izledi. Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz takımımızın hedefleri ve oyuncularımız hakkında Montella'ya detaylı bilgileri vererek, tüm futbolcularımızın Milli Takım için hazır olduğunu söyledi ve Türk futboluna katkı sağlayacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Montella, devam eden sezonda takımımıza başarılar dilerken, Teknik Direktörümüz Burak Yılmaz da Montella'ya A Milli Takımımızın sürmekte olan UEFA Uluslar Ligi mücadelesi ve gelecek yıl başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için başarı dileklerini sundu" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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