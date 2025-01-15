Üye Girişi
Haberler
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı

A Milli Takım Serbest Güreş Teknik Kadrosu Açıklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Güreş Federasyonu, A Milli Takım serbest güreş teknik kadrosunu duyurdu. Teknik direktör ve antrenörlerin isimleri belli oldu.

A Milli Takım serbest güreş teknik kadrosu açıklandı.

Türkiye Güreş Federasyonu A Milli Takım serbest güreş teknik kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Teknik Direktör: İshak İrbaikhanov

Antrenörler: Levent Kaleli, Tevfik Keleş, Batuhan Demirçin, Servet Coşkun

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Milli takımımızın teknik kadrosuna üstün başarılar diliyor, ülkemizi gururlandıracak büyük zaferlere imza atmalarını gönülden temenni ediyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Valilik acı bilançoyu duyurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi
img

Cinsellik sorusuna olay yanıt! Saba Tümer kahkahalara boğuldu
img

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.