A Milli Futbol Takımı, Romanya ile İstanbul'da karşılaşacak
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Maç, 26 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Tüpraş Stadı'nın ev sahipliğindeki karşılaşma, 26 Mart 2026 Perşembe günü, saat 20.00'de başlayacak.
Ay-yıldızlılar, geçmişte 67 maça çıktığı İnönü Stadı'nın yerine inşa edilen Tüpraş Stadı'na, play-off turu yarı finalindeki Romanya mücadelesiyle 4. kez ayak basacak.
İnönü Stadı'ndaki ilk maçında 30 Mayıs 1948 tarihinde Avusturya ile karşılaşan milliler, 1-0 yenilirken 3 Mart 2010 tarihindeki son mücadelesinde Honduras'ı, 2-0 mağlup etti.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor