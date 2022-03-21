A Milli Takım Portekiz'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Takım Portekiz'de

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Takım Portekiz'de

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Portekiz'de kamp yapacağı otele geldi.

Dünya Kupası Play-Off Yarı Final mücadelesinde Portekiz ile deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Portekiz'de kamp yapacağı otele geldi.

Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılmak için Play-Off maçları oynayacak olan A Milli Takım, deplasmanda boy göstereceği yarı final karşılaşması için Portekiz'e geldi. Özel uçakla Porto'ya gelen ve ardından kamp yapacağı otele yerleşen milliler, ilk antrenmanını da bu akşam Sao Miguel Stadı'nda basına açık olarak yapacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Dünya Kupası, Milli Takım, Play Off, Portekiz, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title