A Milli Takım Meksika Maçına Hazır

A Milli Takım Meksika Maçına Hazır
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A Milli Futbol Takımı, Meksika ile oynayacağı hazırlık maçının son çalışmasını tamamlayarak maç öncesi hazırlıklarını gözden geçirdi.

Serhan TÜRK / Kuzey Carolina (ABD) DHA – A Milli Futbol Takımı Meksika ile oynayacağı ABD'deki ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı.

Meksika ile oynanacak hazırlık maçının son çalışmasında Eren Elmalı takımdan ayrı çalışıp tedavisini sürdürdü. Teknik direktör Montella oyuncular ile sahada kısa bir toplantı yaptıktan sonra antrenmanı başlatırken, paslaşma, top kontrolü ve diagonal uzun toplar çalışan milliler yaklaşık 1 saatlik bir çalışma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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