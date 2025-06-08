A Milli Takım Meksika Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Takım Meksika Maçı Hazırlıklarına Başladı
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A Milli Futbol Takımı, Meksika ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına Pratt & Whitney Stadyumu'nda başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, 11 Haziran Çarşamba günü Meksika ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Pratt & Whitney Stadyumu'nda teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda millile pas ve top kapma çalışmalarının ardından yarı sahada taktik oyun oynadı.

ABD-Türkiye maçının ilk 11'inde yer alan futbolcular kamp otelindeki fitness salonunda yenileme idmanı yaptı.

Antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile genel sekreter Abdullah Ayaz ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay da izledi.

Milli takım yerel saatle TSİ 00.00'da hava yoluyla Hartford'dan kamp yapacağı Raleigh kentine geçecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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