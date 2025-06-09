A Milli Takım, Meksika ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

A Milli Takım, Meksika ile Hazırlık Maçına Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylül ayında başlayacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmaları için hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak. Maç 11 Haziran'da Kenan Stadı'nda oynanacak.

Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında Meksika ile karşılaşacak.

Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak. Müsabaka, TV8'den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.

Bu maç, iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye, ABD kampındaki ilk hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi. Meksika maçı ile ABD kampını tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, karşılaşmanın ardından Türkiye'ye dönecek.??????

Ahmed Kutucu'nun durumu belirsiz

A Milli Futbol Takımı'nda tedavisi süren Ahmed Kutucu'nun durumu maç günü netlik kazanacak.

Milli takımın, ABD ile yaptığı karşılaşma öncesinde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlık yaşayan Ahmed, söz konusu maçın kadrosunda yer alamamıştı.

Milli takımın aday kadrosu

A Milli Takım'ın Meksika maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Ahmed Kutucu

Meksika'nın aday kadrosu

Teknik direktör Javier Aguirre tarafından belirlenen Meksika'nın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Luis Angel Malagon (Club America), Raul Rangel (Chivas), Guillermo Ochoa (AVS)

Defans: Jorge Sanchez (Cruz Azul), Julian Araujo (Bournemouth), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Israel Reyes (Club America), Jesus Orozco (Cruz Azul), Johan Vasquez (Genoa), Mateo Chavez (AZ Alkmaar), Jesus Gallardo (Deportivo Toluca)

Orta saha: Edson Alvarez (West Ham United), Luis Chavez (Dinamo Moskova), Erik Lira (Cruz Azul), Marcel Ruiz (Deportivo Toluca), Carlos Rodriguez (Cruz Azul), Gilberto Mora (Club Tijuana), Orbelin Pineda (AEK)

Forvet: Cesar Huerta (Anderlecht), Efrain Alvarez (Club Tijuana), Alexis Vega (Deportivo Toluca), Roberto Alvarado (Chivas), Santiago Gimenez (Milan), Raul Jimenez (Fulham), Angel Sepulveda (Cruz Azul), Julian Quinones (Al-Qadsiah)

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
Bodrum'da sahne alan Bülent Ersoy mal varlığını açıkladı

Bodrum'da sahne alan Bülent Ersoy mal varlığını açıkladı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon Portekiz

Galatasaraylı yıldız penaltı kaçırdı! Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kayserispor'da Jakirovic dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi başarılı hocasıyla yollarını gece yarısında ayırdı
ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan 'şehri kurtarın' talimatı

ABD'de kaos tırmanıyor! Trump'tan "şehri kurtarın" talimatı
Antalya'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti, Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi

Hatalı dönüş faciayı getirdi! Ali Yerlikaya'dan uyarı geldi
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.