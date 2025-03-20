A Milli Takım, Macaristan'ı 3-1 ile Geçti

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ı 3-1 yenerken, rakibine karşı 5 maç sonra galip geldi.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta karşılaştığı Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte millilerin, Macaristan'a karşı kötü serisi de sona erdi. Ay-yıldızlılar, Macarlara karşı son galibiyetini 12 Eylül 2007 tarihinde 3-0'lık skorla aldıktan sonra oynadığı 5 maçta 4 kez yenilirken, 1 defa da berabere kalmıştı.

A Milliler, bu sonuçla Macaristan'ı 5 maç sonra mağlup etmeyi başardı. - İSTANBUL