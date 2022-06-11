A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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A Milli Takım, Lüksemburg maçının hazırlıklarını tamamladı

A Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde gerçekleştirdiği son antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Stefan Kuntz nezaretinde, Lüksemburg Futbol Federasyonu'nun tesislerindeki çalışma, ter idmanı şeklinde yapıldı. Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da ay-yıldızlıların idmanını takip etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Uluslar Ligi Lüksemburg Futbol Spor Haberler

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