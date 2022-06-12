A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı - Haberler

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A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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A Milli Takım, Litvanya maçının hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta haziran ayındaki 4'üncü ve son maçında 14 Haziran Cumartesi günü İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e gelişinin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta haziran ayındaki 4'üncü ve son maçında 14 Haziran Cumartesi günü İzmir'de Litvanya'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı, İzmir'e gelişinin ardından karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde Gürsel Aksel Stadyumu'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, dün oynanan Lüksemburg maçına 11'de başlayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi oynadı ve duran toplar üzerine çalıştı.

Bireysel antrenman programı dahilinde çalışan Enes Ünal, Lüksemburg maçında hafif bir kas sakatlığı yaşayan Orkun Kökçü ve ayak tırnağında ödem tespit edilen Uğurcan Çakır bugün yapılan saha çalışmasına katılmadı.

Milliler, yarın saat 18.00'de maçın oynanacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olacak yapacağı antrenmanla Litvanya mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, ay-yıldızlıların antrenmanı öncesinde, saat 17.15'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Litvanya İzmir Spor Haberler

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