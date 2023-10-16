A Milli Takım, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi
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Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 8'inci hafta maçlarında Türkiye, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Diğer gruplarda da önemli sonuçlar alındı.
Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 8'inci hafta maçları 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. A Milli Takım, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi başardı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8'inci hafta karşılaşmasında D Grubu'nda Türkiye, konuk ettiği Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Grubun diğer maçında Galler, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 yenerek 2'nci sıraya yükseldi.
Öte yandan I Grubu'nda Kosova-İsrail karşılaşması Kudüs'teki savaş nedeniyle ertelendi.
Eleme maçlarında A, D, E ve I grubunda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Gürcistan - Güney Kıbrıs: 4-0
Norveç - İspanya: 0-1
D Grubu:
Türkiye - Letonya: 4-0
Galler - Hırvatistan: 2-1
E Grubu:
Çekya - Faroe Adaları: 1-0
Polonya - Moldova: 1-1
I Grubu:
İsviçre - Belarus: 3-3
Romanya - Andorra: 4-0
Kosova - İsrail: Ertelendi