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A Milli Takım, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi

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Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 8'inci hafta maçlarında Türkiye, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Diğer gruplarda da önemli sonuçlar alındı.

Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde 8'inci hafta maçları 4 grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. A Milli Takım, Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi başardı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8'inci hafta karşılaşmasında D Grubu'nda Türkiye, konuk ettiği Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e gitmeyi garantiledi. Grubun diğer maçında Galler, sahasında Hırvatistan'ı 2-1 yenerek 2'nci sıraya yükseldi.

Öte yandan I Grubu'nda Kosova-İsrail karşılaşması Kudüs'teki savaş nedeniyle ertelendi.

Eleme maçlarında A, D, E ve I grubunda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Gürcistan - Güney Kıbrıs: 4-0

Norveç - İspanya: 0-1

D Grubu:

Türkiye - Letonya: 4-0

Galler - Hırvatistan: 2-1

E Grubu:

Çekya - Faroe Adaları: 1-0

Polonya - Moldova: 1-1

I Grubu:

İsviçre - Belarus: 3-3

Romanya - Andorra: 4-0

Kosova - İsrail: Ertelendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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