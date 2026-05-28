Haberler

A Mili Futbol Takımı, iki günlük iznin ardından çalışmalara başladı

A Mili Futbol Takımı, iki günlük iznin ardından çalışmalara başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile özel maç yapacak A Milli Futbol Takımı, iki günlük iznin ardından Riva'da basına kapalı antrenmanla çalışmalarına devam etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da teknik heyet ve futbolcularla bayramlaştı.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta, 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, iki günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, ilk olarak fitness salonunda ısınmanın ardından kuvvet çalışması yapan oyuncular daha sonra sahaya geldi. Burada da pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Son bölümde ise taktik uygulamalar üzerine çalışıldı. Altay Bayındır, Arda Güler, Merih Demiral ve Zeki Çelik antrenmanın ilk bölümünde yer aldı. Hakan Çalhanoğlu, sahada bireysel antrenman programı dahilinde çalışırken, dizindeki sakatlığı nedeniyle idmana katılmayan Kerem Aktürkoğlu'nun tedavisine de devam edildi.

Başkan Hacıosmanoğlu, teknik heyet ve futbolcularla bayramlaştı

Antrenmanı, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da tribünden takip etti. Başkan Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Ayaz, idman öncesinde teknik heyet ve futbolcularla bayramlaştı. Ay-yıldızlılar, yarın saat 18.15'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran, Hürmüz'de ABD gemilerine uyarı atışı yaptı

İran'dan Trump'ı küplere bindirecek saldırı
Kılıçdaroğlu'nun, 'Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak' yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi karıştıran talimatına, Özel'den ilk yorum
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti

Haberi alan hastaneye koştu! Sadece 16 yaşındaydı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri Ali Habeşoğlu için sıraya girdi

1 yıl önce 3. Lig'deydi! Süper Lig kulüpleri onun için sıraya girdi
Lewis Hamilton ile Kim Kardashian arasındaki büyük aşk nikah masasına taşınıyor

Evleniyorlar!
Kılıçdaroğlu için 'Kahraman Kemal' afişleri hazırlanıyor

İşte cumartesi günü için hazırlanan afişler
Aziz Yıldırım'ın Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı diğer forvet de belli oldu

Vedat Muriqi'den sonra anlaştığı dünyaca ünlü forvet de belli oldu
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar

Saç tıraşlarını fark edip AVM'ye almadılar, vatandaşlar ikiye bölündü
116 yıllık efsane geri dönüyor

116 yıllık efsane geri dönüyor
Vatan Özcan: Türkiye'yi seçtim çünkü adım Vatan!

''Vatanım orası'' dedi, Türkiye'yi seçti