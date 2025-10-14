Haberler

A Milli Takım, Kocaeli'de Tarihi Maçına Çıktı
A Milli Futbol Takımı, 17 yıl aradan sonra Gürcistan ile Kocaeli'de karşılaşarak Kocaeli Stadyumu'nda ilk maçına çıktı. Tribünler, ay-yıldızlı takıma yoğun destek verdi.

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan karşılaşmasıyla 17 yıl sonra Kocaeli'de oynadı. A Milliler, Kocaeli Stadyumu'nda ilk kez maç yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Bu maçla birlikte A Milliler, 2008 yılından sonra 2. kez Kocaeli şehrinde maça çıktı. Tribünler, ay-yıldızlıların bu önemli müsabakasına yoğun gösterirken, karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla destek verdi.

A Milliler ayrıca 2018 yılında hizmete açılan Kocaeli Stadyumu'nda da ilk kez maça çıktı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
