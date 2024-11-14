Üye Girişi
Haberler

A Milli Takım Kayseri'de Galler ile Karşılaşıyor

A Milli Takım Kayseri'de Galler ile Karşılaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta lider durumda bulunurken, Galler ile oynayacağı maça ev sahipliği yapacak Kayseri'de heyecan dorukta. Stat hazır, biletler tükendi ve kentte milli maç coşkusu yaşanıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile oynayacağı karşılaşmaya ev sahipliği yapacak Kayseri'de milli maç heyecanı yaşanıyor.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4 maçta topladığı 10 puanla liderlik koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, 8 puanla ikinci sırada yer alan takipçisi Galler'i konuk edecek.

Kayseri'de 2009'da Azerbaycan ve Estonya, 2013'te de Andora'yı ağırlayan ay-yıldızlı takım, kentteki 4. maçına 11 yıl sonra çıkacak.

Biletlerin kısa sürede tükendiği maçın oynanacağı RHG Enertürk Enerji Stadı'nda çalışmalar tamamlandı.

Kent meydanının Türk bayraklarıyla donatıldığı şehirde futbolseverleri milli maç heyecanı sardı.

RHG Enertürk Enerji Stadı Müdürü Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maç için sezon başında çim zemini değiştirerek, koltukları boyattıklarını söyledi.

UEFA kriterleri için yeniden statta denetleme yapıldığını anlatan Yılmaz, "UEFA kriterlerinden de olumlu sonuç aldık. Birkaç ufak eksikliğimiz vardı, onları da bu süreçte tamamladık. Şu anda maça hazırız." dedi.

Yılmaz, maç günü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından statta bayrak dağıtılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Tüm seyircilerimize bayrak verilecek. Ayrıca tribünde büyük bir bayrak açılacak. İstiklal Marşı esnasında bayrağımız orada seyircilerimiz tarafından dalgalandırılacak. İstiklal Marşı sonrası kaldırılacak. Maçın heyecanı bizi de çoktan sardı. 10 seneden fazladır buraya bir milli maç verilmiyordu. Şu anda personelim dahil herkes heyecanla, keyifle çalışıyor. Çok mutluyuz. Kentte de aynı mutluluk, aynı heves var. Bunun sahaya da yansımasını istiyoruz. Özellikle seyirci tarafında yansımasını istiyoruz. Stadyum güzel ama seyirci çok güzel olursa buraya daha fazla maç verilir. Rakibi Türk misafirperverliğiyle ağırlayacağız ama 3 puanımızı da alacağız inşallah."

Futbolseverler heyecanla bekliyor

Kayserili futbolseverlerden Necdet Alan, uzun yıllar sonra Kayseri'ye gelecek milli takımı izlemek için bilet aldığını söyledi.

Heyecanlı olduğunu dile getiren Alan, "Eminim stat dolacak. Farklı şehirlerden gelen insanlarla da karşılaşıyoruz. Güzel bir ortam olacak inşallah." diye konuştu.

Hacı Arık ise maça oğluyla beraber gitmeyi planladığını belirtti.

Kentin iyi bir ev sahipliği yapacağına inandığını aktaran Arık, "Milli takımın hem Galler hem de Karadağ maçından galip gelip, lider olarak grubu tamamlayacağından hiçbir şüphemiz yok. Milli takımımıza, bizim çocuklara güveniyoruz. Arda Güler'e özel bir sevgimiz var. Oğlum, Arda Güler'i çok seviyor. Bu arada Arda Güler için Real Madrid'in maçlarını da izliyoruz. En güzel şekilde Türkiye'mizi temsil edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Sait Kayasandık da Kayseri'nin milli takıma uğurlu gelmesini diledi. Karşılaşmanın kentin tanıtımına fayda sağlayacağına dikkati çeken Kayasandık, milli futbolculardan Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ı çok sevdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Spor
Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz

Özel'den gündem yaratacak sözler: Bizimle ilgili verilen talimatı biliyoruz

 MSB'den 'Yeni harekat gelecek mi?' sorusuna yanıt: Yeri ve zamanı gelince gereken yapılır

Erdoğan'ın sinyali sonrası MSB'den çok net harekat açıklaması

 MSB: Pedofili karşıtı grup tarafından yakalanan Türk askerinin TSK'dan ilişiği kesilmiştir

Bakanlık, Türk askeriyle ilgili pedofili iddiasını doğruladı
Ankara'da dikkat çeken anket: CHP mi yoksa AK Parti mi önde?

Konserler, incelemeler derken Ankara için son anket geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF KUZU YÜREK DOLMASI TARİFİ! Kuzu yürek dolması nasıl yapılır, Kuzu yürek dolması malzemeleri neler? MASTERCHEF CİĞER KAVURMA TARİFİ! Ciğer kavurma nasıl yapılır, Ciğer kavurma malzemeleri neler? MASTERCHEF ARPA ŞEHRİYELİ OĞLAK BAŞI TARİFİ! Arpa şehriyeli oğlak başı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Rojin Kabaiş otopsi raporu çıktı mı? Rojin Kabaiş ölüm sebebi nedir? MASTERCHEF KOÇ YUMURTASI TARİFİ! Koç yumurtası nasıl yapılır, Koç yumurtası malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Kasım Perşembe Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! MASTERCHEF TUZLAMA ÇORBASI TARİFİ! Tuzlama çorbası nasıl yapılır, Tuzlama çorbası malzemeleri neler? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı izleme linki! Real Madrid-Anadolu Efes maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Real Madrid Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? THY Euroleague Real Madrid Anadolu Efes basket maçı şifresiz mi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te bu hafta kim potada? Masterchef 14 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.