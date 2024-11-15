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A Milli Takım Kayseri'de Atlı Polislerle Karşılandı

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A Milli Futbol Takımı, Galler ile oynayacağı maç için Kayseri'ye geldi. Uçaktan inen futbolcular, atlı polisler tarafından karşılanarak, stadyuma taşındı. Millilerin yolculuğu havadan görüntülendi.

- A Milli Futbol Takımı Kayseri'de atlı polislerle karşılandı

Millilerin havaalanından stadyuma yolculuğu havadan görüntülendi

KAYSERİ - A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ile yapacağı maç için Kayseri'ye gelirken, uçaktan inen futbolcular, atlı polisler tarafından karşılandı. Futbolcuların havaalanından stadyuma yolculuğu havadan görüntülendi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yarın Galler ile RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı akşam saatlerinde Kayseri'ye ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye inen millileri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler karşıladı. Havaalanı çıkışana kadar millilere eşlik eden atlı polisler, yerini araçlı polis kortejine bıraktı.

Öte yandan, millilerin atlı polisler tarafından karşılanması ve stadyuma gelişi havadan görüntülendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda milli takıma başarılar diledi.

A Milli Takım Kayseri'de Atlı Polislerle Karşılandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT - Spor
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