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A Milli Takım, Karadağ Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

A Milli Takım, Karadağ Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü Karadağ ile oynayacağı Uluslar B Ligi maçı için Samsun'da yaptığı basına kapalı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Antrenman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Karadağ'ı Samsun'da konuk edecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışmalarıyla devam eden antrenmanda taktik varyasyonlar üzerinde duruldu ve çift kaleli taktik oyun oynandı.

Öte yandan antrenmanı TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş, Ceyhun Kazancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ural Aküzüm ve Murat Şahin ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

Ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçı için yarın saat 16.00'da Samsun'a gidecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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