A Milli Takım, Karadağ Maçı Hazırlıklarına Başladı

A MİLLİ Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü Samsun'da oynayacağı Karadağ maçı hazırlıklarına başladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için bugün Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milliler, hazırlıklara başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken; İsmail Yüksek ve Mert Günok sakatlıkları, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu ve Zeki Çelik ise yolculukları sebebiyle antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla Karadağ ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam edecek.