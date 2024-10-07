Üye Girişi
Haberler

A Milli Takım, Karadağ Maçı Hazırlıklarına Başladı

A Milli Takım, Karadağ Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 11 Ekim'de Samsun'da oynayacağı Karadağ maçı için Riva'da toplanarak antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

A MİLLİ Futbol Takımı, 11 Ekim Cuma günü Samsun'da oynayacağı Karadağ maçı hazırlıklarına başladı.

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için bugün Riva'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan milliler, hazırlıklara başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise maçın taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan Merih Demiral tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken; İsmail Yüksek ve Mert Günok sakatlıkları, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Okay Yokuşlu ve Zeki Çelik ise yolculukları sebebiyle antrenmana katılmadı.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla Karadağ ve İzlanda maçlarının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Milli Takım Antrenman Karadağ Samsun Futbol Yaşam Spor

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

 Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deha CANLI İzle! Deha 3. Bölüm Show TV kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı? Servet Operasyonu Türk oyuncular kimler? Deha dizisine Boran öldü mü, yaşıyor mu? Boran nasıl öldü, kim öldürdü? Yalı Çapkını 77. bölüm neden yok? Servet Operasyonu Antalya'da nerede, hangi otelde çekildi, setleri nerede? Servet Operasyonu filmi nerede çekildi)? Fenerbahçe maçı ne zaman? Servet Operasyonu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Güzel Aşklar Diyarı CANLI izle! Güzel Aşklar Diyarı 3 . Bölüm Kanal kesintisiz SON BÖLÜM HD izleme linki var mı? Pazartesi hangi diziler var? 7 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Ersun Yanal istifa edecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.