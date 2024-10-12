A Milli Takım, Karadağ'ı 1-0 Mağlup Etti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, "Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip, ona rağmen 29 şut attık ve maçı kazanmayı hak ettik." dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik etti.

Karadağ karşılaşmasının zorlu geçeceğini bildiklerine dikkati çeken Montella, "Güzel bir galibiyet aldık. Rakip iyi defans yapan ve kapanan bir ekip, ona rağmen 29 şut attık ve maçı kazanmayı hak ettik. Maçı domine ettik. 70'inci dakikada golü bulduk. Daha önce de bulabilirdik. O dakikadan sonra da maçı domine etmeye devam ettik, pozisyonlar ürettik. Kazandığımız için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Montella, ceza sahasına yapılan ortaların kalitesini artırmak istediklerini belirterek, "Ortalarımızda kalite artırılabilir. Pozisyon almayı da daha iyi yapabilirdik. Kadro kalitemiz gün geçtikçe yükseliyor. İlk 11'i yaparken çok zorlandım. Kalitemiz böyle yükseldikçe, her maç kadro yaparken zorlanacağım." diye konuştu.

Samsun'da oynadıkları 2 maçı da kazandıklarını vurgulayan Montella, şunları kaydetti.

"Samsun'da harikulade bir atmosfer vardı. Maç öncesi ve sonrası hiç susmadılar. Herkesin desteğini hissettik. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Onlar için bu galibiyeti aldık. Bir senedir santrfor konusunda konuşuyoruz. Her futbolcu takımımızda gole gidebiliyor. Bugün de kanat oyuncumuz İrfan Can golü buldu. İlla ki bir 9 numara gol atacak diye bir durum yok. Herkesin gol atmasını tercih ederim."