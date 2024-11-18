A Milli Takım, Karadağ'a Uçtu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'undaki maçında yarın Karadağ ile karşılaşmak üzere Kayseri'den ayrıldı. Takım, Podgorica'ya doğru yola çıktı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı kafilesi, Kayseri'den ayrıldı.
A Milli Takım kafilesi, RHG EnerTürk Enerji? Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman sonrasında ay-yıldızlılar, Kayseri Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti.
Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.