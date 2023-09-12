A Milli Takım, Japonya maçında 9 değişiklik yaptı

A Milli Futbol Takımı, Japonya ile oynadığı hazırlık maçında Ermenistan maçına göre 9 oyuncu değişikliği yaptı. İlk kez milli formayı giyen Yusuf Sarı ve Bertuğ Yılmaz da maçta yer aldı.

Hazırlık maçında Belçika'nın Genk şehrinde Japonya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri karşılaşmasına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekipte, Ermenistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine bu mücadelede; Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Ozan Kabak, Mert Müldür, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci ve Bertuğ Yıldırım ilk 11'de yer aldı.

Ermenistan maçında ilk 11'de yer alan Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü ise Japonya maçında da aynı şansı buldu.

Yusuf Sarı'nın ilk heyecanı

Ay-yıldızlı ekibin Japonya ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de yer alan Yusuf Sarı, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Elemelerdeki son Ermenistan karşılaşmasında forma şansı bulamayan Yusuf'a, teknik direktör Stefan Kuntz, bu kez ilk 11'de şans verdi.

Ermenistan maçında milli takıma beraberliği getiren golü atan Bertuğ Yılmaz da A Milli forma ile ikinci maçına Japonya karşısında çıktı.

A Milli Takım'da planlı değişiklik olacak

Japonya ile oynanan hazırlık maçının devre arasında A Milli Takımı'nda kaleci değişikliği gerçekleştirilecek.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un maç öncesi aldığı kararla ilk 11'de yer alan Uğurcan, ikinci yarıda oyundan çıkacak.

İkinci yarıda kalede Altay Bayındır'ın forma giymesi bekleniyor.

Japonya'dan 10 değişiklik

Japonya Milli Takımı, 3 gün önce Almanya'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya göre ilk 11'inde 10 değişikliğe gitti.

Teknik direktör Hajime Moriyasu, 1'i zorunlu toplam 10 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Asya temsilcisinde Almanya maçında ilk 11'de forma giyen Ueda, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Japonya'da Osaka, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, Morita, Endo, Junya Ito, Kamada ve Mitoma ise yedek kulübesinde yer aldı.

Almanya maçında ilk 11'de görev alan Hiroki İto, Türkiye karşısında da ilk 11'de şans buldu.

Japonya Teknik Direktörü Moriyasu Türkiye karşısında ayrıca Kosuke Nakamura, Maikuma, Taniguchi, Machida, Tanaka, Atsuki İto, Doan, Kubo, Keito Nakamura ve Furuhashi'yi ilk 11'de görevlendirdi.