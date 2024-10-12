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A Milli Takım, İzlanda Maçının Hazırlıklarına Başladı

A Milli Takım, İzlanda Maçının Hazırlıklarına Başladı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim'de İzlanda ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanda taktik ve son vuruş çalışmaları yapıldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Karadağ ile dün oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolcular otelde yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'nde gerçekleştirilen saha çalışmasında yer aldı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas, taktik, son vuruş çalışmaları ile devam etti. Son bölümde ise çift kaleli taktik oyun oynandı.

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da antrenmanı izledi. Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve Samsunspor Futbol Akademisi Koordinatörü Savaş Serdar, antrenmanın sonunda Vincenzo Montella'ya çiçek vererek, İzlanda karşılaşmasında başarılar diledi. İtalyan teknik adam da Çapa ve Serdar'a konukseverlikleri için teşekkür etti.

Montella ve milli futbolcular, idmanın sonunda Samsunspor Akademisi'ndeki küçük futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Ay-yıldızlılar, karşılaşma için bugün İzlanda'ya gidecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor

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