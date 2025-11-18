Haberler

A Milli Takım, İspanyol Yetkililerle Resmi Maç Yemeğinde Bir Araya Geldi

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki İspanya maçı öncesinde, Sevilla'da düzenlenen resmi yemek organizasyonunda Türkiye ve İspanya federasyonları bir araya geldi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile deplasmanda karşılaşacağı müsabakanın öncesinde resmi maç yemeği organizasyonu düzenlendi.

Müsabakanın oynanacağı İspanya'nın Sevilla şehrinde gerçekleştirilen yemek organizasyonuna Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Prof. Dr. H. Zehra Neşe Kavak, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ile TFF Dış İlişkiler Müdürü Gökhan Ertan'ın yanı sıra İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Rafael Louzn, RFEF Genel Sekreteri Alvaro de Miguel, Endülüs Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Curtido, RFEF Yönetim Kurulu Üyesi Minerva Salas, RFEF Uluslararası İlişkiler ve Projeler Direktörü Eduard Dervishaj, RFEF Başkanlık Ofisi Müdürü Jordy Moncada ve RFEF Hukuk Ofisi Yöneticisi Veronica Bakali katıldı.

İki ülkenin federasyon başkanları, La Cartuja Stadı'nda oynanacak olan müsabaka için birbirlerine başarılar diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu heyetlerini bir araya getiren ve dostluk mesajlarının verildiği resmi maç yemeği organizasyonu, karşılıklı forma ve hediye takdimleriyle tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
