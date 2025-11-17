Haberler

A Milli Takım İspanya Maçı Öncesi Yürüyüş Gerçekleştirdi

Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında İspanya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde La Cartuja Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yarın oynayacağı karşılaşma öncesinde La Cartuja Stadyumu'nda yürüyüş yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.45'te İspanya'ya konuk olacak. Bu müsabaka öncesinde milliler, Sevilla şehrinde bulunan karşılaşmanın oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi. Futbolcularla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF 1. Başkan Vekili, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz da stada geldi. - SEVİLLA

500
