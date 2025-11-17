A Milli Takım, İspanya Maçı Öncesi La Cartuja Stadı'nda Yürüyüş Yaptı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile karşılaşacak A Milli Takım, La Cartuja Stadı'nda yürüyüş yaparak maça hazırlık yaptı. Teknik direktör Montella ve oyuncular stat zeminini inceledi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında yarın deplasmanda İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, müsabakanın oynanacağı La Cartuja Stadı'nda yürüyüş yaptı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, teknik heyet ve futbolcular, statta kısa süre yürüdü. Yürüyüşte teknik direktör Montella ve futbolcular, zemini ve stadı inceledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de yürüyüşü saha kenarından takip etti.
Statta fotoğraf çektiren ay-yıldızlı ekip, ardından konaklayacağı otele geçti.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor