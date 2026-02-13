A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi fikstürü belli oldu
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. İlk dört maç Eylül ve Ekim aylarında oynanacak.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre FIFA'nın uluslararası maç takviminde yaptığı değişiklik doğrultusunda turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında oynanacak.
Gruplardaki son iki karşılaşma ise Kasım ayında yapılacak.
Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi'ndeki maçlarının tarih ve saatleri şöyle:
25 Eylül Cuma:
21.45 Türkiye-Fransa
28 Eylül Pazartesi:
21.45 Türkiye-İtalya
2 Ekim Cuma:
21.45 Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi:
21.45 İtalya-Türkiye
12 Kasım Perşembe:
20.00 Türkiye-Belçika
15 Kasım Pazar:
22.45 Fransa-Türkiye