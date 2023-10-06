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A Milli Takım'ın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya maçları için aday kadrosu belirlendi. Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız ilk kez milli takıma davet edildi.