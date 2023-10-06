A Milli Takım'ın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan ve Letonya maçları için aday kadrosu belirlendi. Ertaç Özbir ve Kenan Yıldız ilk kez milli takıma davet edildi.
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA EURO 2024 Elemeleri'nde 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan ve 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Adana Demirspor'dan Ertaç Özbir ve Juventus forması giyen 18 yaşındaki Kenan Yıldız ilk kez milli takıma davet edildi.
A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 8 Ekim Pazar akşamı TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına ertesi gün yapacağı antrenmanla başlayacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray),
Cenk Özkacar (Valencia CF), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers FC), Berkan Kutlu (Genoa CFC), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (SL Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray),
Yunus Akgün (Leicester City FC), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray). - İSTANBUL