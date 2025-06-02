A Milli Takım'ın Özel Maçlarının Hakemleri Belli Oldu

A Milli Takım'ın Özel Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların hakemlerini duyurdu. 7 Haziran'daki ABD maçını Panamalı Fernando Moron, 11 Haziran'daki Meksika maçını ise St. Vincent ve Grenadinler'den Moeth Gaymes yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahipleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Meksika ile 7 ve 11 Haziran'da oynayacağı özel maçların hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 Haziran Cumartesi günü, East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadyumu'nda oynanacak ve Türkiye saati ile 22.40'ta başlayacak ABD maçını, Panama Futbol Federasyonundan Fernando Moron yönetecek.

Moron'un yardımcılıklarını vatandaşları Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.

Millilerin, Kenan Stadyumu'nda Meksika ile 11 Haziran Çarşamba günü, Türkiye saati ile sabaha karşı 04.00'te karşı karşıya geleceği müsabakayı ise St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan Moeth Gaymes yönetecek.

Gaymes'in yardımcılıklarını vatandaşı Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonu'ndan Ryan Graves yapacak. Karşılaşmada Brayan Cruz, dördüncü hakem olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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