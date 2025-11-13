A Milli Takım'ın Maçını İskoç Hakem Yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu beşinci maçında İskoç hakem Nicolas Walsh düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan müsabakayı İskoçya Futbol Federasyonundan Nicolas Walsh yönetecek.

Walsh'un yardımcılıklarını Francis Connor ve Daniel McFarlane yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Donald Robertson olacak.