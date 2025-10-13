Haberler

A Milli Takım'ın Maçında Filistinli Çocuklar Tribünde

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Maç öncesi Filistinli çocuklar, milli futbolcularla seremonide yer alacak.

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçını Filistinli çocuklar tribünde izleyecek.

Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak.

Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pelin'in öldüğü olayda kan donduran rapor! Beton ağırlık üzerine düşmüş

Pelin'in can verdiği olayda kan donduran rapor
Elektrikte yeni dönem! Faturalar cep yakacak

Milyonlarca haneye kötü haber! Bu tarihte faturalar ikiye katlanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.