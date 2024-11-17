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A Milli Takım'ın Karadağ Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

A Milli Takım'ın Karadağ Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Müsabakayı İsviçreli hakem Urs Schnyder yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile oynayacağı mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak. Bu önemli karşılaşmada görev yapacak hakemler de UEFA tarafından açıklandı. Müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak Sven Wolfensberger görev yapacak. Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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