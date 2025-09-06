Haberler

A Milli Takım'ın İspanya Maçı İçin İade Biletleri Satışta

A Milli Futbol Takımı, İspanya ile yarın oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçına yönelik sınırlı sayıda iade bilet satışa sunulacak. Biletler, maç sabahı saat 11.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "A Milli Takımı'mızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda yarın Konya'da oynayacağı müsabakanın sınırlı sayıdaki iade biletlerinin satışa açılması kararı alınmıştır. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakanın iade bilet satışları maç sabahı saat 11.00'de başlayacaktır. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

