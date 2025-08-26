A Milli Takım'ın İspanya Maçı Biletleri Satışa Çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki İspanya maçı için bilet satışları başladı. Maç, 7 Eylül Pazar günü Konya'da oynanacak.

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçın biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.

Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak. Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan takımların taraftarları www.passotaraftar.com.tr web adresinden ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabilecek. Bilet sahipleri karşılaşmaya çipli T.C Kimlik kartları, Passo Taraftar Kart ve Passo Mobil Uygulama ile giriş yapabilecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
